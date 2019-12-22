«Сколько себя помню, столько я мама»: Мария Миронова вместе с 27-летнем сыном вышла в свет

Мария Миронова забеременела еще в 17 лет. Тогда все друзья и знакомые были шокированы такой ситуацией и считали, что будущая актриса совершила серьезную ошибку, однако сама она думала иначе. Знаменитость отмечает, уже тогда она хотела стать молодой мамой и полностью довольна принятым решением родить малыша.Недавно Мария Миронова вместе с 27-летним сыном Андреем Мироновым-Удаловым пришла на премьеру фильма «Холоп». Даже на фоне своего наследника 46-летняя актриса выглядит очень молодо. Это вызвало очередную волну удивления со стороны ее поклонников. Наследник знаменитости тоже выбрал актерскую карьеру и уже успел сняться в некоторых знаковых российских фильмах, один из них – «Спасти Ленинград».Несмотря на то, что Мария Миронова родила первого ребенка крайне рано, во второй раз она стала мамой совершенно недавно. Несколько месяцев назад у актрисы появился еще один наследник, а роды проходили в одной из клиник Греции.Знаменитость во время премьеры фильма «Холоп» отметила, рождение ребенка не является для нее чем-то необычным, и заявила: «Сколько себя помню, столько я мама».