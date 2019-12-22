Анастасия Макеева рассказала, как муж домработницы украл у нее два iPhone с личными фото





Артистка вспомнила, как во время переезда муж домработницы похитил два ее iPhone, о чем она узнала не сразу. Этот мужчина находился в доме звезды, когда там царил хаос, а спустя несколько дней ей поступил звонок от человека, который приобрел ее смартфон. Он понял, что гаджет раньше принадлежал знаменитости, поскольку на нем хранилось около 60 тысяч ее фотографий. Анастасия Макеева радовалась, что эти вещи попали в добрые руки, поскольку сохранившиеся кадры были личного характера, а также там находились переписки.Покупатель подтвердил личность продавца ее смартфонов, благодаря чему она смогла подать заявление в полицию. Оказалось, что похитители в итоге возмутились, что якобы Макеева сама отдала им эти телефоны.