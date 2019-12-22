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В Сети показали первый макет iPhone 12 Pro Max с плоскими гранями

В Сети показали первый макет iPhone 12 Pro Max, который может похвастаться плоскими гранями. Специалисты заметили на 3D-модели смартфона от американского бренда Apple неизвестный разъем.

Известное в Японии издание Macotakara показало фото первого макета iPhone 12 Pro Max, который может стать на 1 мм выше и на 0,2 мм — шире, чем его предшественник. Эксперты сопоставили толщину смартфона с iPhone 6 Plus, а его боковые грани окажутся похожи на параметры iPad Pro и iPhone 4. На левой стороне можно наблюдать разъем неизвестного предназначения, а его размеры совпадают с магнитным коннектором iPad Pro.

Экран обещает быть плоским, однако инсайдер не подтверждает полную достоверность данного макета. Комментировать его публикацию в Сети не стали и представители разработчика, ведь анонс нового смартфона состоится не ранее следующего года.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:10

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