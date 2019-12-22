Иудеи готовятся к празднованию Хануки





По мнению экспертов, история Хануки берёт своё начало с 167 года до нашей эры. Они связывают еврейское восстание против Антиоха IV, сирийского царя, с днём, когда древние представители народа впервые отметили праздник. По преданиям, правитель, захвативший чужие земли, хотел заставить жителей этих территорий отказаться от своей веры и принять языческое многобожие, практикуемое в Древней Греции. Несмотря на попытки навязать иудеям чужую религию, они сумели отстоять своё право и устроили восстание, выгнав захватчиков. После этого жители Израиля восстановили осквернённую церковь и начали проводить обряд по освещению помещения, но для этого нужно было в меноре - главном храмовом светильнике, постоянно поддерживать огонь, не прерывая горения. Как оказалось, масла для этого не было, но люди смогли найти его небольшое количество, которого хватило на 8 дней. Ровно столько требовалось, чтобы изготовить свежее топливо для лампы. Главный раввин РФ назвал эту историю, чудом, поскольку Бог не позволил евреям отказаться от своей веры, несмотря на серьёзные угрозы.22 декабря празднование Хануки, которое продлится 8 дней, пройдёт и в России. Специальные уличные светильники зажгут на многих площадях крупных городов, в том числе и Москве. Специальные мероприятия запланированы в центре толерантности и Еврейском музее.