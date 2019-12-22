«Маленький Фейсик»: Марьяна Ро подтвердила слухи о беременности





Об этом Марьяна Ро рассказала в «Историях» в Instagram несколько дней назад, тогда и появились слухи о ее беременности. Теперь же знаменитость решила подтвердить интересное положение наглядным фото. На нем возлюбленная репера Face запечатлена в свободном розовом платье, однако даже оно не способно скрыть ее округлившийся живот. Сама звезда нежно держится за него, а лицо прикрывает смартфоном. Также блогер не хотела активного обсуждения этой новости в комментариях, поэтому закрыла возможность их оставлять.Следует отметить, что Марьяна Ро и репер Face уже давно перестали скрывать свои отношения, однако пара старается избегать появления вместе на публичных мероприятиях, а также редко публикует совместные фотографии в социальных сетях. Несмотря на это, возлюбленные говорят о том, что они счастливы друг с другом и не замечают других людей вокруг. Эти отношения длятся уже более года.При этом Марьяна Ро и репер Face предпочитают не говорить о своем совместном будущем и заявляют, что такие вопросы их совершенно не интересуют. Знаменитости предпочитают наслаждаться этими отношениями и не собираются строить грандиозные планы. Возможно, рождение ребенка, считают поклонники, заставит их изменить свое мнение.