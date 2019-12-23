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Ученые назвали несколько продуктов, подавляющих либидо

Ученые давно доказали важность рациона в поддержании сексуальной функции и влечения. Теперь эксперты назвали несколько продуктов, подавляющих либидо.

Диетологи предупреждают, что определенная пища способна существенно повлиять на качество полового акта и даже возможность его совершения. По словам врачей, есть несколько причин, из-за которых продукты могут снизить влечение к противоположному полу. К примеру, таковыми являются хлебобулочные изделия, насыщенные множеством вредных для сексуальной функции трансжиров. Их регулярное употребление приводит к плохому усвоению глюкозы, ослабленному кровообращению и следовательно - эректильной дисфункции.

Рекомендуется также ограничить в рационе попкорн и любой другой фаст-фуд, в составе которых имеется перфтороктановая кислота, разрушающая ткани предстательной железы. Хотя негативное влияние алкоголя давно известно, необычным оказался подобный эффект и от молочной продукции. В частности, сыр называют богатым источником синтетических гормонов, нарушающих баланс выработки эстрогена и тестостерона. А вот знаменитый "афродизиак" в виде устриц оказался продуктом, воздействующим совершенно противоположным образом. Из-за токсинов, впитывающих из океана, медики советуют заменить моллюск шпинатом, который насыщен цинком, необходимым для репродуктивной системы.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 03:00

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