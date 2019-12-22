Алла Пугачева презентовала домработнице Надежде Романовой дорогую сумку





Надежда Романова побывала в эфире «Звезды сошлись» и сообщила, что в период, когда она помогала Кристине Орбакайте и ее детям, то часто приходила в дом Аллы Пугачевой. Вокалистка всегда относилась к ней дружелюбно и тепло. На семейных торжествах женщина сидела за столом вместе со всеми и очень благодарна за это.Надежда Романова считает Примадонну хорошей бабушкой, которая обожает внуков, играет с ними. Также домработница сообщила, что получала от знаменитости подарки. Особенно ей запомнилась сумка от Луи Виттон, которую она даже не знает, куда носить. Второй запоминающийся презент Пугачева вручила в последний день работы помощницы. Алла Борисовна собрала пакетик с подарками, и Надежда Романова не думала, что там, ей было приятно само внимание звезды.Также помощница по дому заявила, знаменитости не любят фотографироваться с ними. Звезды считают это плохой приметой и думают, что снявшись с человеком, обязательно расстанешься с ним.