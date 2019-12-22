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Татьяна Тарасова доверяет свои банковские счета помощникам

Тренер Татьяна Тарасова призналась, что доверяет свои банковские счета помощникам, которых считает членами собственной семьи. Звезда фигурного катания стала гостьей студии шоу “Звезды сошлись”.
Татьяна Тарасова доверяет свои банковские счета помощникам

Татьяна Тарасова призналась, она садится за стол с помощниками Аделиной Бумбак и ее братом, как с настоящей семьей. Тренер отметила, что всю жизнь она куда-то спешит и собирается, поэтому без помощи не обходится. В квартире тренера есть отдельная комната для Бумбак, которая особенно помогала ей во время болезни. При этом брат этой женщины работает у звезды водителем, она доверяет ему даже номер своей банковской карты.

Татьяна Тарасова пожаловалась, что может отправить деньги не туда, если платит по счетам самостоятельно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:56

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