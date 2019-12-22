Татьяна Тарасова доверяет свои банковские счета помощникам





Татьяна Тарасова призналась, она садится за стол с помощниками Аделиной Бумбак и ее братом, как с настоящей семьей. Тренер отметила, что всю жизнь она куда-то спешит и собирается, поэтому без помощи не обходится. В квартире тренера есть отдельная комната для Бумбак, которая особенно помогала ей во время болезни. При этом брат этой женщины работает у звезды водителем, она доверяет ему даже номер своей банковской карты.Татьяна Тарасова пожаловалась, что может отправить деньги не туда, если платит по счетам самостоятельно.