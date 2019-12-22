«Воссоединение»: Пелагея сходила на свидание с мужем-хоккеистом Иваном Телегиным





В последнее время в личной жизни Пелагеи, считают поклонники, имеются проблемы. Недавно ее супруг Иван Телегин удалил все совместные фотографии с женой на своей странице в Instagram. Тогда СМИ начали писать о том, что брак знаменитостей находится на грани развала, и они в любой момент могут разойтись. Сами супруги никак не комментировали подобные слухи, однако это не мешало сплетням обрастать новыми «подробностями».Теперь же Иван Телегин опубликовал совместный снимок с Пелагеей. Супруги сходили на свидание в один из московских ресторанов. Подпись к фотографии «Воссоединение» говорит о том, что между мужем и женой действительно были определенные разногласия, однако им удалось их разрешить, и теперь они вновь счастливы вместе.Пелагея уже не раз говорила о своем отношении к слухам относительно ее личной жизни. Исполнительница рассказывала, подобные обсуждения не достойны ее внимания, поэтому она никогда не будет их комментировать, опровергать или подтверждать. Знаменитость предпочитает тратить силы и время на собственную жизнь и не собирается постоянно реагировать на все новые версии и слухи.