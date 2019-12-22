"Меня просто накрыло": Домработница Алсу рассказала о 5-этажном особняке певицы





Выступая в телевизионной студии, представительница обслуживающего персонала призналась, сама она не из бедной семьи и относится к средней прослойке общества, но масштабы дома Алсу её очень удивили. Семья, судя по всему, очень обеспечена, поскольку ей в жизни не приходилось видеть такие большие дома. При этом домработница отметила, за два года сотрудничества у неё с работодателями не возникало проблем, а с Сафиной, старшей дочерью знаменитости, сложились хорошие отношения. Единственной трудностью являлось на первых этапах работы ориентирование в огромном доме звезды.Также женщина работала на Кристину Орбакайте. Ей удалось пройти собеседование и некоторое время посвятить воспитанию детей дочери Аллы Пугачёвой. С ними у неё также не возникало никаких проблем. Вспомнила та, и какую оплату труда получала в тот период. По её словам, сумма не превышала средние рыночные расценки на услуги такого уровня.