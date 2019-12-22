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"Меня просто накрыло": Домработница Алсу рассказала о 5-этажном особняке певицы

Домработница Алсу недавно стала гостьей шоу "Звёзды сошлись", в котором она рассказала, как работала на знаменитость. По словам женщины, когда она впервые побывала в 5-этажном особняке певицы, она осталась под большим впечатлением.
"Меня просто накрыло": Домработница Алсу рассказала о 5-этажном особняке певицы

Выступая в телевизионной студии, представительница обслуживающего персонала призналась, сама она не из бедной семьи и относится к средней прослойке общества, но масштабы дома Алсу её очень удивили. Семья, судя по всему, очень обеспечена, поскольку ей в жизни не приходилось видеть такие большие дома. При этом домработница отметила, за два года сотрудничества у неё с работодателями не возникало проблем, а с Сафиной, старшей дочерью знаменитости, сложились хорошие отношения. Единственной трудностью являлось на первых этапах работы ориентирование в огромном доме звезды.

Также женщина работала на Кристину Орбакайте. Ей удалось пройти собеседование и некоторое время посвятить воспитанию детей дочери Аллы Пугачёвой. С ними у неё также не возникало никаких проблем. Вспомнила та, и какую оплату труда получала в тот период. По её словам, сумма не превышала средние рыночные расценки на услуги такого уровня.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:23

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