Друзья помогли Яне Рудковской обустроить загородный дом и подарили ей мебель и посуду





Яна Рудковская с супругом Евгением Плющенко обосновалась на великолепном загородном участке, на территории которого есть красивый гостевой дом. Продюсер Димы Билана и ее муж возвели этот особняк, чтобы приглашать туда своих друзей, ведь они любят устраивать всяческие мероприятия.Знаменитость часто хочет видеть коллег, знакомых и партнеров у себя дома. Именно его помогли обустроить друзья, которые туда заезжают. На бракосочетание они презентовали молодоженам посуду, мебель, разнообразные предметы интерьера. Так, приятели Рудковской и Плющенко самостоятельно обустроили особняк, где теперь сами и отдыхают.