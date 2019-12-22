Друзья помогли Яне Рудковской обустроить загородный дом и подарили ей мебель и посуду
Друзья Яны Рудковской помогли ей обустроить загородный дом. Они приобрели для особняка мебель, посуду и красивые предметы интерьера.
Яна Рудковская с супругом Евгением Плющенко обосновалась на великолепном загородном участке, на территории которого есть красивый гостевой дом. Продюсер Димы Билана и ее муж возвели этот особняк, чтобы приглашать туда своих друзей, ведь они любят устраивать всяческие мероприятия.
Знаменитость часто хочет видеть коллег, знакомых и партнеров у себя дома. Именно его помогли обустроить друзья, которые туда заезжают. На бракосочетание они презентовали молодоженам посуду, мебель, разнообразные предметы интерьера. Так, приятели Рудковской и Плющенко самостоятельно обустроили особняк, где теперь сами и отдыхают.
Яна Рудковская с супругом Евгением Плющенко обосновалась на великолепном загородном участке, на территории которого есть красивый гостевой дом. Продюсер Димы Билана и ее муж возвели этот особняк, чтобы приглашать туда своих друзей, ведь они любят устраивать всяческие мероприятия.
Знаменитость часто хочет видеть коллег, знакомых и партнеров у себя дома. Именно его помогли обустроить друзья, которые туда заезжают. На бракосочетание они презентовали молодоженам посуду, мебель, разнообразные предметы интерьера. Так, приятели Рудковской и Плющенко самостоятельно обустроили особняк, где теперь сами и отдыхают.