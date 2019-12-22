Названа диета, защищающая человека от старческой депрессии





По словам экспертов, отлично защищает от старческой депрессии средиземноморская диета. Она включает в себя свежие овощи, фрукты и злаки из цельного зерна. Все они дополняются орехами и бобовыми, содержащими в себе значительно количество полезных веществ. Важной составляющей такого рациона является оливковое масло, его добавляют в салаты и практически во все блюда.Белком в средиземноморской диете человека будут снабжать морепродукты и мясо птицы, а также красное мясо, однако последнее в таком рационе встречается крайне редко. Также такая система питания предполагает полный отказ от сладкого, за исключением фруктов. Подобный рацион позволяет человеку сохранить здоровье не только тела, но и разума. Он защищает людей от старческой депрессии, а также позволяет им оставаться активными до самого конца жизни.При этом эксперты отмечают, что жителям постсоветского пространства стоит осторожно переходить на средиземноморскую диету. Их пищеварительная система не всегда готова к такому режиму питанию, поэтому переход должен быть плавным, а также сопровождаться постоянными консультациями с диетологом и другими специалистами.