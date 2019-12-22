АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Космический корабль Boeing Starliner приземлился в американской…
EUR 69.38 USD 62.41
Курс валют на 21.12.2019

Названа диета, защищающая человека от старческой депрессии

Экспертами названа диета, защищающая человека от развития старческой депрессии. Соблюдая эти правила питания люди смогут не только улучшить свое настроение, но и укрепить здоровье, ведь данные продукты крайне для него полезны.
Названа диета, защищающая человека от старческой депрессии

По словам экспертов, отлично защищает от старческой депрессии средиземноморская диета. Она включает в себя свежие овощи, фрукты и злаки из цельного зерна. Все они дополняются орехами и бобовыми, содержащими в себе значительно количество полезных веществ. Важной составляющей такого рациона является оливковое масло, его добавляют в салаты и практически во все блюда.

Белком в средиземноморской диете человека будут снабжать морепродукты и мясо птицы, а также красное мясо, однако последнее в таком рационе встречается крайне редко. Также такая система питания предполагает полный отказ от сладкого, за исключением фруктов. Подобный рацион позволяет человеку сохранить здоровье не только тела, но и разума. Он защищает людей от старческой депрессии, а также позволяет им оставаться активными до самого конца жизни.

При этом эксперты отмечают, что жителям постсоветского пространства стоит осторожно переходить на средиземноморскую диету. Их пищеварительная система не всегда готова к такому режиму питанию, поэтому переход должен быть плавным, а также сопровождаться постоянными консультациями с диетологом и другими специалистами.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названа диета, защищающая человека от старческой…
Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий…
Звезда "Дом-2" Анастасия Голд показала кольцо "на том самом…
В Чукотском автономном округе плавучая ПАТЭС зажгла новогоднюю…
Алла Пугачева назвала ведущую "Дом-2" Ольгу Бузову…
Живого краба вытащили из уха туриста, отдыхавшего в…
"Роман душ": Никита Джигурда раскрыл характер отношений с…
Ученые узнали, что левши-боксеры побеждают…
Анастасия Макеева рассказала, как муж домработницы украл у нее два iPhone с личными…
Новый баг позволял сломать весь WhatsApp одним…
Звезда "Дом-2" Ольга Жарикова с мужем подрабатывают на новогодних…
Мария Голубкина открыла кукольный театр и пообещала зрителям…
Названы самые дорогие российские артисты на…
Intel ответила песней на слухи о неисправности видеокарты GPU…
Татьяна Тарасова доверяет свои банковские счета…
«Это ложь»: Жена Николая Добрынина Екатерина Комиссарова прокомментировала слухи об уходе мужа из…
Звезда "Дом-2" Александра Артемова наконец привела себя в порядок после…
Сын Кейт Миддлтон Джордж затмил королеву Елизавету II в приготовлении рождественского…
Нарядившая елку Виталина Цымбалюк-Романовская показала подготовку к новогодним…
Звезда "Дом-2" Никита Уманский повалил Настю Стецевят на обеденный…
Николай Басков появился на съемках новогоднего шоу в костюме с «золотой»…
Космический корабль Boeing Starliner приземлился в американской…
Психолог назвала женские качества, привлекающие…
Звезда "Дом-2" Роман Капаклы считает Марину Африкантову самой светлой, доброй и справедливой на…
Стас Костюшкин опроверг обвинения в предоставлении…
Дочь Екатерины Климовой и Геллы Месхи Бэлла впервые вышла на…
Ученые доказали существование трех считающихся мифическими…
Любимые серьги Людмилы Зыкиной продали за 2,3 миллиона рублей на…
Новый Kia Seltos может обзавестись электрическим…
В США смартфоны Samsung и Apple признаны опасными для…
«Он не мог дышать»: Николь Кузнецова рассказала, что ее сын едва не…
Эколог назвал голографию лучшей альтернативой фейерверкам в Новый…
В США на аукцион выставлен уникальный кемпер Westcraft “Capristano” 1950…
Эксперты выяснили, можно ли похудеть при тренировках…
«Фитоняшкой не быть»: Равшана Куркова рассказала о секретах идеального…
Оксана Фандера обеспокоила поклонников жалобами на плохое…
В Казани школьнику едва не оторвало ногу на уроке…
Гаджет на Новый год: Лучшие смартфоны для…
Звезда "Дом-2" Витя Шароваров устроился на работу в…
Стали известны 35 моделей авто, которые снимут с производства до конца…
Просмотреть все новости