Звезда "Дом-2" Никита Уманский повалил Настю Стецевят на обеденный стол
Никита Уманский не смог держать себя в руках. Он устроил вместе с Настей Стецевят эротическую сцену. Во всем происходящем подначивала ребят Катя Скалон. Фанаты шоу "Дом-2" в итоге решили, что из молодых людей могла бы получиться хорошая пара.
Никита и Настя показывают окружающим, что между ними явно есть искра. После того, как Катя Скалон рассказала, как Настя Стецевят целовалась с Федором Стрелковым, то Никита явно решил доказать, что умеет все не хуже своего конкурента.
В итоге Никита Уманский, не придумав видимо ничего лучшего, повалил Настю Стецевят на обеденный стол и начал добираться к ее шее. Девушка при этом очень громко кричала. Никита же в ответ сказал, что если Настя говорит о сексе, то нужно действовать.
Своим поведением Никита показал, что может взять Настю и силой, если ему сильно этого захочется. Ранее молодой человек звал обратно на проект Настю Балинскую, но она ему отказала. Про Стецевят же сказали, что в ней явно погибла актриса.
В итоге большинство поклонников шоу подчеркнули, если бы Никита "не тупил", то из них с Настей могла бы получиться прекрасная пара.
Никита и Настя показывают окружающим, что между ними явно есть искра. После того, как Катя Скалон рассказала, как Настя Стецевят целовалась с Федором Стрелковым, то Никита явно решил доказать, что умеет все не хуже своего конкурента.
В итоге Никита Уманский, не придумав видимо ничего лучшего, повалил Настю Стецевят на обеденный стол и начал добираться к ее шее. Девушка при этом очень громко кричала. Никита же в ответ сказал, что если Настя говорит о сексе, то нужно действовать.
Своим поведением Никита показал, что может взять Настю и силой, если ему сильно этого захочется. Ранее молодой человек звал обратно на проект Настю Балинскую, но она ему отказала. Про Стецевят же сказали, что в ней явно погибла актриса.
В итоге большинство поклонников шоу подчеркнули, если бы Никита "не тупил", то из них с Настей могла бы получиться прекрасная пара.