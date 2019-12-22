Ученые узнали, что левши-боксеры побеждают чаще





90% людей - правши и лишь 10% - левши. Специалисты предполагали существование у граждан с доминирующей левой рукой эволюционного преимущества в боях, но определенных доказательств пока не было найдено. Основной идеей считалось недостаточность опыта для работы с такими спортсменами. Эксперты заметили, что левши чаше участвуют в финалах чемпионатов.Исследователи изучили 13 800 бойцов и нашли подтверждение своей гипотезе. Левши мужчины чаще встречаются в боксе - 17%, в смешанных единоборствах - 18,7%, а девушки - 12%. Опыты также показали, у леворуких спортсменов больший боевой успех. Если учитывать процент выигранных боев, как выяснили эксперты, в 3-х исследуемых группах у таких представителей на 50% возрастают шансы на победу.