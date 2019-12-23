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Ведущая «Орла и Решки» Алина Астровская предстала на фото без бюстгальтера

Известная ведущая сериала «Орел и Решка» Алина Астровская удивила своих подписчиков в Instagram излишние откровенными снимками. Знаменитость показала фото, на которых она запечатлена без бюстгальтера, чем вызвала активное обсуждение.
Ведущая «Орла и Решки» Алина Астровская предстала на фото без бюстгальтера

Алина Астровская регулярно публикует в Instagram откровенные снимки, однако в этот раз ведущая «Орла и Решки» пошла дальше обычного. Знаменитость разместила сразу несколько фотографий, сделанных без бюстгальтера. На снимках она запечатлена в серых лосинах, белой водолазке и колготках. Образ дополняют стильная прическа и черные очки. Данное обновление звезда прокомментировала так: «Если начнется зомби-апокалипсис, я надену черные очки и колготки и спасу всех».

Поклонники Алины Астровской обратили ее внимание на то, что публиковать такие откровенные снимки в социальных сетях является ошибкой. По их мнению, даже красота фотографии и стиль самой ведущей не является оправданием для таких действий. Люди отмечают, что несовершеннолетние подписчики звезды могут увидеть ее фото без бюстгальтера.

Несмотря на это, значительная часть обсуждения касалась не провокационности самих снимков, а сильной худобы Алины Астровской. Поклонники заявили, знаменитость заметно похудела, и у нее уже даже видны ребра. Подписчики посоветовали ведущей «Орла и Решки» лучше следить за своим здоровьем и увеличить питательность ежедневного рациона.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:00

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