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Звезда "Дом-2" Роман Капаклы считает Марину Африкантову самой светлой, доброй и справедливой на свете

Сейчас Роман Капаклы весь в предновогодних заботах, ведь он выбирает для своей любимой жены сюрприз на Новый год. Молодой человек даже написал в Сети, что подарок он придумывает для Марины Африкантовой, которую считает самой светлой и доброй, а ко всему и справедливой, на свете.
Звезда "Дом-2" Роман Капаклы считает Марину Африкантову самой светлой, доброй и справедливой на свете

Всем хорошо известно, что ранее Роман Капаклы дарил своей возлюбленной бумажные открытки, а также деревянные шкатулки, которые делал сам. Однако сейчас его статус уже не позволяет девушке делать подобные подарки. Стоит отметить, что собаку парень ей уже подарил. В их общем питомце Бонни практически все души не чают.

Подписчики на просьбу Романа помочь откликнулись тут же. Они начали давать свои советы, каким должен быть подарок для Марины Африкантовой. Так, одни рекомендовали преподнести ей котенка, другие и вовсе заявили, паре пора родить малыша. Некоторые же отметили, неплохим подарком может стать турпоездка или же украшения с бриллиантами.

Отметили поклонники пары и тот факт, что влюбленные одни из самых достойных на проекте, и на них, как ни крути, но хочется равняться. Также ребятам желали успеха и счастливой совместной жизни.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:02

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