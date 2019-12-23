Лера Кудрявцева с большим носом рассмешила фанатов закулисными фото
Лера Кудрявцева продемонстрировала подписчикам закулисные фотографии с Оскаром Кучерой. Благодаря специальному приложению, телеведущая увеличила себе нос и посмеялась над своей внешностью, рассмешив и фанатов.
Лера Кудрявцева на личной странице в Instagram в режиме Stories продемонстрировала подписчикам кадры с Оскаром Кучерой. За кулисами шоу «Звезды сошлись» знаменитость захотела провести эксперимент с собственной внешностью. Телезвезда использовала специальное приложение на телефоне, которое увеличило ее нос. В кадр она пригласила Оскара Кучеру, с которым они вместе повеселились над «преображением».
Напомним, что Лера Кудрявцева признается, как сильно скучает на съемках по дочке Маше. Выходные знаменитость стремится провести с семьей, а ее дочь уже побывала на первой новогодней елке.
Лера Кудрявцева на личной странице в Instagram в режиме Stories продемонстрировала подписчикам кадры с Оскаром Кучерой. За кулисами шоу «Звезды сошлись» знаменитость захотела провести эксперимент с собственной внешностью. Телезвезда использовала специальное приложение на телефоне, которое увеличило ее нос. В кадр она пригласила Оскара Кучеру, с которым они вместе повеселились над «преображением».
Напомним, что Лера Кудрявцева признается, как сильно скучает на съемках по дочке Маше. Выходные знаменитость стремится провести с семьей, а ее дочь уже побывала на первой новогодней елке.