Лера Кудрявцева с большим носом рассмешила фанатов закулисными фото





Лера Кудрявцева на личной странице в Instagram в режиме Stories продемонстрировала подписчикам кадры с Оскаром Кучерой. За кулисами шоу «Звезды сошлись» знаменитость захотела провести эксперимент с собственной внешностью. Телезвезда использовала специальное приложение на телефоне, которое увеличило ее нос. В кадр она пригласила Оскара Кучеру, с которым они вместе повеселились над «преображением».Напомним, что Лера Кудрявцева признается, как сильно скучает на съемках по дочке Маше. Выходные знаменитость стремится провести с семьей, а ее дочь уже побывала на первой новогодней елке.