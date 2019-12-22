Семейную жизнь Кейт Миддлтон и принца Уильяма назвали старомодным

Новая публикация в британском журнале People дала внутренний взгляд на динамику брака герцога и герцогини Кембриджской, а также на то, как они готовятся к своему будущему как короля и королевы Великобритании. По мнению иностранных журналистов, постоянное спокойствие и уравновешенность Кейт Миддлтон помогают уравновесить ежедневные стрессы и напряженность, которую переносит принц Уильям. Источник описал характер отношений пары как «старомодный», но это чувство традиционализма является ключом к тому, почему их семейный союз такой крепкий.Издание упомянуло, как счастливый брак принца Уильяма отличается от союза его отца, принца Чарльза, с принцессой Дианой. Включение герцога Кембриджского в семью жены было «критическим» для его чувства равновесия и успеха в качестве члена королевской семьи, говорят эксперты. Это также подтверждается тем, что Миддлтон и принц Уильям получили похвалу за «приземленное» и «расслабленное» поведение в праздничном документальном фильме BBC A Berry Royal Christmas.