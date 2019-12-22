Космический корабль Boeing Starliner приземлился в американской пустыне





Полное названием корабля – Boeing Starliner CST-100. Данное испытание проходило под руководством NASA и Boeing. Изначально планировалось, что космический корабль взлетит, достигнет МКС, а затем вернется на поверхность планеты, однако не все эти задачи были выполнены. Аппарат не смог долететь до Международной космической станции, так как ему потребовалось слишком много топлива для выхода на орбиту, однако все остальные пункты оказались выполненными.Приземление космического корабля Boeing Starliner произошло в пустыне в штате Нью-Мексико, США, в 07:58 по местному времени. Для плавной посадки была предусмотрена система из трех больших парашютов, и они все сработали, поэтому все прошло согласно расписанию. Благодаря этому испытанию представители NASA и Boeing получили множество практических данных, которые позволят им усовершенствовать планирование будущих тестов.Следует отметить, что это первое приземление космического корабля на поверхность, а не на воду. В США такое происходит впервые, поэтому ученые называют это важным событием. Даже устройства Илона Маска и его Space-X приземлялись на специальные платформы, построенные в океане.