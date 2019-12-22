Мария Голубкина открыла кукольный театр и пообещала зрителям феерию

Мария Голубкина на своей странице в Instagram опубликовала пост, где пригласила всех подписчиков посетить свой кукольный театр Teatrino. Первый спектакль «Ночь перед Рождеством» можно будет увидеть 25 декабря. Звезда называет его «домашним», представления будут носить камерный характер. Жанр, в котором станут выступать куклы и артисты, актриса назвала феерией, способной совместить музыку, танцы и магические превращения.Сюжеты в театре Марии Голубкиной будут зрелищными и фантастическими. Основательница проекта заявляет, что такой жанр имеет древние корни и развивался с 1800-х годов. Особой популярностью он пользовался во Франции.