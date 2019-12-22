Названы самые дорогие российские артисты на корпоративах





Примадонна официально не выступает с 2010 года, но она бывает на частных мероприятиях, получая с них по 350 тыс. долларов. Сергей Шнуров берет за выступление около 100 тыс. долларов, а специально для новогодних праздников его команда сделала два варианта шоу. Аналогичный ценник имеет Григорий Лепс, который предпочитает работать исключительно с живой музыкой. Раньше артист выступал в новогоднюю ночь за 250 тыс. долларов, но недавно отказался от этого в пользу семьи. Филипп Киркоров берет за корпоративы от 75 тыс. долларов, а за границу он выезжает минимум за 100 тыс.Валерий Меладзе соглашается выступать за 50 тыс. долларов, а в праздничную ночь шоу с его участием будет стоить 150 тыс. долларов. Заказ на новогодний праздник с Верой Брежневой обойдется примерно в 40 тыс. долларов.