Intel ответила песней на слухи о неисправности видеокарты GPU DG1
В Intel решили креативно подойти к опровержению слухов о неисправности видеокарты GPU DG1. Графический менеджер компании ответил песней, запив в видеоролике для Twitter.
Нет никаких сомнений в том, что графический процессор Intel DG1 был одним из самых ожидаемых запусков последних лет. Несмотря на то, что недавно анонсированный Intel 7nm Xe 'Ponte Vecchio' находится в совершенно другой лиге, чипсет DG1 сможет легко обеспечить выдающиеся продажи для Intel. Менеджер компании Крис Пирилло опроверг все негативные слухи о новой видеокарте, согласно которым экспериментальный продукт столкнулся с проблемами и может быть отменен. В частности, основные нюансы касались предполагаемого неэффективного потребления энергии и повышения производительности всего на 23% по сравнению с набором микросхем Tiger Lake.
Пирилло решил необычным образом подтвердить скорый выход новинки и отбросить все сплетни. Для этого программист опубликовал в соцсети Twitter забавный видеоролик, в котором спел импровизированную песню о GPU DG1.
Напоминаем, что официальная презентация будущей дискретной карты намечена на первый квартал 2020 года. Кроме того, клиенты могут ожидать появления Radeon RX 5600 XT после международной выставки электроники CES в следующем году.
Нет никаких сомнений в том, что графический процессор Intel DG1 был одним из самых ожидаемых запусков последних лет. Несмотря на то, что недавно анонсированный Intel 7nm Xe 'Ponte Vecchio' находится в совершенно другой лиге, чипсет DG1 сможет легко обеспечить выдающиеся продажи для Intel. Менеджер компании Крис Пирилло опроверг все негативные слухи о новой видеокарте, согласно которым экспериментальный продукт столкнулся с проблемами и может быть отменен. В частности, основные нюансы касались предполагаемого неэффективного потребления энергии и повышения производительности всего на 23% по сравнению с набором микросхем Tiger Lake.
Пирилло решил необычным образом подтвердить скорый выход новинки и отбросить все сплетни. Для этого программист опубликовал в соцсети Twitter забавный видеоролик, в котором спел импровизированную песню о GPU DG1.
Напоминаем, что официальная презентация будущей дискретной карты намечена на первый квартал 2020 года. Кроме того, клиенты могут ожидать появления Radeon RX 5600 XT после международной выставки электроники CES в следующем году.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:01