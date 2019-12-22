Новый баг позволял сломать весь WhatsApp одним сообщением





WhatsApp является одним из самых популярных приложений в мире, однако в последнее время его пользователи стали сталкиваться с серьезными проблемами, угрожающими их безопасности. В этот раз обнаружен критический баг, с помощью которого злоумышленники могли навредить людям, состоящим вместе с ними в групповом чате. Для этого достаточно написать одно сообщение, вызывающее непрерывный цикл критических ошибок в работе мессенджера. Для составление такого текста хакерам требовался обычный браузер и знание уязвимости данного приложения.После этого все остальные участники группового чата были вынуждены полностью переустанавливать приложение, так как все другие средства не помогали. При этом люди полностью теряли доступ к чату, где злоумышленники использовали баг. Восстановить его историю сообщений было уже невозможно.Недавно представители WhatsApp заявили о том, что данная проблема была устранена, поэтому пользователи теперь могут не бояться использования данного бага. Людям посоветовали обновить свои мессенджеры в ближайшее время, так как их прошлые версии до сих пор беззащитны перед мошенниками.