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Психолог назвала женские качества, привлекающие мужчин

Психолог Марианна Абравитова назвала важные женские качества, которые притягивают мужчин. По мнению эксперта, обладательницы некоторых черт характера имеют больше шансов на счастливые отношения.

Оказалось, мужчин притягивают уверенные в себе женщины, которые мотивируют на свершения и вдохновляют. Также они считают, что представительницы прекрасного пола с таким качеством не имеют проблем с самооценкой. Для мужчины важно, чтобы его избранница была женственной, что позволяет ему почувствовать себя значимым и сильным. Еще одной приятной чертой для ухажера станет заботливость со стороны возлюбленной, которая умеет сопереживать и ласково с ним обходиться.

Самостоятельность стала залогом успеха для современной женщины, поскольку мужчины зачастую не желают чувствовать себя ответственным за решение проблем, в том числе финансовых. Для представительницы прекрасного пола важно оставаться позитивной и естественной, что распространяется также на поведение.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:08

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