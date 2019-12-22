Психолог назвала женские качества, привлекающие мужчин





Оказалось, мужчин притягивают уверенные в себе женщины, которые мотивируют на свершения и вдохновляют. Также они считают, что представительницы прекрасного пола с таким качеством не имеют проблем с самооценкой. Для мужчины важно, чтобы его избранница была женственной, что позволяет ему почувствовать себя значимым и сильным. Еще одной приятной чертой для ухажера станет заботливость со стороны возлюбленной, которая умеет сопереживать и ласково с ним обходиться.Самостоятельность стала залогом успеха для современной женщины, поскольку мужчины зачастую не желают чувствовать себя ответственным за решение проблем, в том числе финансовых. Для представительницы прекрасного пола важно оставаться позитивной и естественной, что распространяется также на поведение.