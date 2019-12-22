Любимые серьги Людмилы Зыкиной продали за 2,3 миллиона рублей на аукционе
На торгах реализовали излюбленные серьги Людмилы Зыкиной. Украшения инкрустированы бриллиантами и сапфирами, а цена лота составила 2 млн 300 тысяч рублей.
Недавно состоялось начало торгов с драгоценностями легендарной вокалистки Людмилы Зыкиной. Было выставлено 63 предмета, но аукцион долго задерживали, пока родственники певицы не заключили соглашение о продаже собственности. Самым интересным лотом стали серьги с россыпью бриллиантов и сапфирами, которые получилось продать за 2,3 миллиона рублей. Колье посчастливилось реализовать за 1,2 миллиона рублей.
Следующие торги с имуществом Зыкиной пройдут в 2020 году. Часть денег после них планируется потратить на увековечивание памяти легендарной певицы.
Недавно состоялось начало торгов с драгоценностями легендарной вокалистки Людмилы Зыкиной. Было выставлено 63 предмета, но аукцион долго задерживали, пока родственники певицы не заключили соглашение о продаже собственности. Самым интересным лотом стали серьги с россыпью бриллиантов и сапфирами, которые получилось продать за 2,3 миллиона рублей. Колье посчастливилось реализовать за 1,2 миллиона рублей.
Следующие торги с имуществом Зыкиной пройдут в 2020 году. Часть денег после них планируется потратить на увековечивание памяти легендарной певицы.