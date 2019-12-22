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Сын Кейт Миддлтон Джордж затмил королеву Елизавету II в приготовлении рождественского пудинга

Сын супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон оказался в центре общественного внимания. 6-летний Джордж затмил своим появлением на очередной фотосессии королевской семьи даже королеву Елизавету II. Наследник британского престола отлично справился с приготовление рождественского пудинга.
Сын Кейт Миддлтон Джордж затмил королеву Елизавету II в приготовлении рождественского пудинга

На официальной странице британских монархов в Instagram появились новые снимки с очередного благотворительного мероприятия. В нем приняли участие 4 поколения семьи 93-летней Елизаветы II: сама королева, ее сын Чарльз, внук Уильям и правнук Джордж. Все они лично готовили рождественский пудинг для праздничного обеда для представителей ассоциации военнослужащих-ветеранов. Это является ежегодной традицией, к которой королевская семья относится очень уважительно.

В этом году впервые в данном мероприятии принял участие 6-летний сын Кейт Миддлтон Джордж. Мальчик выступал равноправным участником и приготовил собственную порцию пудинга, он даже оказался проворнее своих более взрослых родственников, ведь ему удалось не испачкаться тестом во время всей процедуры.

После публикации снимков подписчики заявили о том, что своим появлением сын Кейт Миддлтон затмил даже королеву Елизавету II. 6-летний наследник принца Уильяма поразил всех своим приятным внешним видом и сосредоточенностью на приготовлении блюда. Его назвали «ангелочком» и отметили, что первое появление Джорджа на ежегодном мероприятии удалось на славу.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:42

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