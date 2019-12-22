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Нарядившая елку Виталина Цымбалюк-Романовская показала подготовку к новогодним праздникам

Виталина Цымбалюк-Романовская показала, как готовится к новогодним праздникам, обнародовав фото на фоне украшенной елки. Новая публикация пианистки появилась на ее странице в Instagram.

В новой публикации Виталина Цымбалюк-Романовская пожелала своим подписчикам счастья в Новом году, а также хороших друзей и радости тем, кто находится рядом. Пианистка позирует для свежего фото рядом с украшенной елкой. Для праздничного кадра артистка надела черное платье в золотистую полоску и туфли с красными каблуками, которые стали ярким акцентом образа. Цымбалюк-Романовская порадовала подписчиков снимком вслед за Юлией Высоцкой, которая недавно нарядила живую ель, как и Яна Рудковская.

Возлюбленная Валентина Юдашкина отметила, что уже выбрала наряд для новогодней ночи. На данный момент не известно, как будет встречать Новый год Цымбалюк-Романовская, но журналисты узнали, что невестка Кристины Орбакайте Алена планирует отпраздновать на бывшей даче Аллы Пугачевой.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:34

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