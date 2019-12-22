Николай Басков появился на съемках новогоднего шоу в костюме с «золотой» бахромой
Николай Басков в ходе съёмок одного из новогодних телешоу появился в костюме, расшитом «золотой» бахромой. В популярной программе «Ты не поверишь!» певец рассказал, он стремится иметь яркий вид, уделяя большое внимание нарядам.
Известный артист заявлял и ранее, что ему необходимо иметь эффектный вид, находясь на сцене. Одним из наиболее привлекших внимание поклонников оказался наряд с «золотой» бахромой.
Знаменитость не мог остаться в стороне от участия в праздничных программах. В преддверии зимних каникул звезда, также как и другие его коллеги по цеху – Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Стас Пьеха, Юлия Савичева, Лариса Долина, Сосо Павлиашвили и Денис Клявер, прилагает все усилия, чтобы записать красочные и яркие передачи.
Известный певец совместно с Екатериной Климовой, Валерией, Жасмин и другими артистами снялся в новогодней сказке под названием «1001 ночь», причём Николаю Баскову предложили роль джина. Для российских поп-звёзд декабрь традиционно является одним из самых насыщенных месяцев в году ввиду значительного количества шоу, концертных выступлений, «огоньков» и всевозможных телепостановок.
Известный артист заявлял и ранее, что ему необходимо иметь эффектный вид, находясь на сцене. Одним из наиболее привлекших внимание поклонников оказался наряд с «золотой» бахромой.
Знаменитость не мог остаться в стороне от участия в праздничных программах. В преддверии зимних каникул звезда, также как и другие его коллеги по цеху – Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Стас Пьеха, Юлия Савичева, Лариса Долина, Сосо Павлиашвили и Денис Клявер, прилагает все усилия, чтобы записать красочные и яркие передачи.
Известный певец совместно с Екатериной Климовой, Валерией, Жасмин и другими артистами снялся в новогодней сказке под названием «1001 ночь», причём Николаю Баскову предложили роль джина. Для российских поп-звёзд декабрь традиционно является одним из самых насыщенных месяцев в году ввиду значительного количества шоу, концертных выступлений, «огоньков» и всевозможных телепостановок.