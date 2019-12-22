Стас Костюшкин опроверг обвинения в предоставлении эскорт-услуг
Стаса Костюшкина окружает большое количество слухов, которые часто не имеют под собой фактического основания. Экс-участник группы «Чай вдвоем» ответил на обвинения в занятиях эскортом.
Стас Костюшкин недавно опубликовал скриншот необычной переписки в собственном аккаунте соцсети Instagram. Фанатов удивили обвинения в сторону известного певца о том, что он якобы предоставляет эскорт-услуги. Сам бывший солист коллектива «Чай вдвоем» решил высказаться по поводу распространяемых слухов, поскольку уверен в важности официального опровержения. По мнению музыканта, «молчание подтверждает достоверность сплетен». Что касается диалога двух неизвестных, то звезда с юмором подошел к разъяснению ситуации.
Костюшкин говорит, что он не работает «мужчиной по вызову», и любая информация о его предполагаемых занятиях проституцией является ложной. Более того, часть беседы он окрестил «перепиской между Лениным и Каутским».
Некоторые поклонники выразили мнение, что весь скандал с эскортом появился в ходе пиар-акции. Другие объясняли природу подобных обвинений тем, что Костюшкин с годами выработал образ «мачо», что в нынешнее время рассматривается определенными людьми как любвеобильность.
Стас Костюшкин недавно опубликовал скриншот необычной переписки в собственном аккаунте соцсети Instagram. Фанатов удивили обвинения в сторону известного певца о том, что он якобы предоставляет эскорт-услуги. Сам бывший солист коллектива «Чай вдвоем» решил высказаться по поводу распространяемых слухов, поскольку уверен в важности официального опровержения. По мнению музыканта, «молчание подтверждает достоверность сплетен». Что касается диалога двух неизвестных, то звезда с юмором подошел к разъяснению ситуации.
Костюшкин говорит, что он не работает «мужчиной по вызову», и любая информация о его предполагаемых занятиях проституцией является ложной. Более того, часть беседы он окрестил «перепиской между Лениным и Каутским».
Некоторые поклонники выразили мнение, что весь скандал с эскортом появился в ходе пиар-акции. Другие объясняли природу подобных обвинений тем, что Костюшкин с годами выработал образ «мачо», что в нынешнее время рассматривается определенными людьми как любвеобильность.