Дочь Екатерины Климовой и Геллы Месхи Бэлла впервые вышла на подиум

Впервые четырехлетняя Бэлла Месхи появилась на подиуме в рамках нацпремии талантливых детей Talented Kids Awards. Актер показал в своем микроблоге, как прошла церемония, в частности, его дочь продефилировала в пышном платье лавандового цвета. Екатерина Климова вручала приз Степану Среде, признанному актером года. На опубликованных кадрах Гелла Мехи запечатлен вместе с бывшей женой и детьми. Артист отметил в подписи к серии снимков, что данная премия призвана поощрить детей 6-16 лет, которые проявили себя в хореографии, продемонстрировали незаурядный вокал, показали достижения в спорте, моделинге и прочих творческих направлениях.О разводе Месхи и Климовой сведения появились весной 2019-го, но причину этого решения пара не называла. Актриса воспитывает общую с коллегой дочь Бэллу, а также детей от предыдущих браков.