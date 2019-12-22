В США смартфоны Samsung и Apple признаны опасными для здоровья





Лаборатория Федеральной комиссии по связи США провела исследование, в котором подтвердила, что смартфоны Samsung и Apple не соответствуют установленным федеральным нормативам. После этого одна юридическая компания подала в суд на технологические гиганты за то, что они выпускают опасную для здоровья людей продукцию. По словам правозащитников, смартфоны стали неотъемлемой частью жизни человека, поэтому все имеют право знать, как гаджеты влияют на их организм, особенно если учесть то, что ими активно пользуются дети.Согласно результатам исследования, опасными были призваны такие устройства: iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone XR, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S10. Их показатели излучения отличаются друг от друга, однако у всех моделей они превосходят установленные федеральные нормативы на территории США. Самый большой показатель у iPhone 8 – превышение лимита в 5 раз. Вторая строчка досталась Samsung Galaxy S10 – в 3 раза больше нормы.Сами представители Samsung и Apple пока не комментируют эту ситуацию. Американские правозащитники заявляют о том, что технологическим гигантам придется ответить за свою политику, угрожающую жизням сотен тысяч людей по всему миру.