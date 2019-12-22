В Казани школьнику едва не оторвало ногу на уроке технологии
В Казани школьник рисковал своим здоровьем на уроке технологии. Ученик седьмого класса едва не остался без ноги, в связи с чем он был госпитализирован в больницу.
Во время четвертого по счету урока семиклассник упал на металлическую пластину, когда преподаватель отвлекся. В результате мальчик повредил ногу, рискуя ее лишиться. Его пришлось доставлять в больницу с открытой раной, где юноше оказали первую медпомощь. Классный руководитель сопровождал ребенка в медицинском учреждении.
Одноклассники пострадавшего и его учителя не разглашают причину произошедшего. Родители школьников обеспокоены происходящим, отмечая, что до сих пор не узнали, по каким причинам преподаватель не смог предотвратить инцидент.
В результате произошедшего в программу уроков было введено обязательное повторение правил работы со всеми инструментами, доступными в кабинете труда.
Во время четвертого по счету урока семиклассник упал на металлическую пластину, когда преподаватель отвлекся. В результате мальчик повредил ногу, рискуя ее лишиться. Его пришлось доставлять в больницу с открытой раной, где юноше оказали первую медпомощь. Классный руководитель сопровождал ребенка в медицинском учреждении.
Одноклассники пострадавшего и его учителя не разглашают причину произошедшего. Родители школьников обеспокоены происходящим, отмечая, что до сих пор не узнали, по каким причинам преподаватель не смог предотвратить инцидент.
В результате произошедшего в программу уроков было введено обязательное повторение правил работы со всеми инструментами, доступными в кабинете труда.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:19