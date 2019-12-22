Доктора советуют мужчинам чаще заниматься сексом для профилактики рака простаты





Медики заявляют, что 99% случаев в течение 10 лет больные не умрут, если диагноз установят на ранней стадии, а опухоль не выйдет за границы органа. Дмитрий Ильин, врач-уролог, сообщает, если поражаются лимфоузлы, кости, то степень выживаемости понижается. Из статистики 2018 года видно, что более, чем 40% мужчин имели запущенную стадию болезни.Доктора рекомендуют всем представителям сильного пола, которым исполнилось 40 лет посетить доктора, который убедится в отсутствии опасности или сможет выявить болезнь на ранней стадии. В 50 лет нужно сдать анализ на простатический специфический антиген и пойти на УЗИ.Специального совета, как предотвратить рак простаты нет, но здоровое питание и избавление от вредных привычек снижают риски возникновения болезни. Очень важно мужчинам иметь регулярную сексуальную жизнь. Эксперименты показывают, что нужно осуществлять не меньше 21 полового акта в течение месяца, так можно уменьшить риски появления онкологии простаты.