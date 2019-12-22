Гаджет на Новый год: Лучшие смартфоны для подарка

Apple iPhone X

Samsung Galaxy S8, S8 Plus и Note8

Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro

LG V30

Moto Z2 Play





Несмотря на то, что в продаже уже имеется смартфон iPhone XI, оптимальным выбором для многих станет именно модель десятого поколения. За год после релиза она снизилась в стоимости, что позволит немного сэкономить. Смартфон сохранил престиж и титул одного из самых производительных, имея актуальное техническое оснащение. Устройство в свое время произвело настоящий фурор из-за процессора Apple 12 поколения, обошедшего большую часть популярных гаджетов на бенчмарках. Смартфон отличается современным и стильным дизайном, что немаловажно для представительниц прекрасного пола. Такой подарок понравится из мужчинам, так как iPhone X располагает всеми необходимыми в повседневной жизни функциями.Смартфоны Samsung с выходом восьмого поколения Galaxy серии S вернули любовь пользователей, так как стали полностью соответствовать канонам современных портативных устройств. Модели S8, S8 Plus и Note8 отлично подойдут для подарка на Новый год не только благодаря характеристикам, но и из-за внешнего вида. На выбор пользователя предоставляются сразу четыре вариации корпуса. Samsung задает тон в построении смартфонов на мобильной операционной системе от Google, из-за чего они поддерживают все приложения для ОС Android. Продуманный интерфейс и металлический корпус делают устройство актуальным и долговечным. Вместе со смартфоном можно подарить фирменный или декоративный чехол, а также гарнитуру от производителя.Премиальные устройства в свое время стали одними из самых производительных в сегменте. Mate 10 и Mate 10 Pro стали первыми портативными приборами со встроенной системой искусственного интеллекта. Она наиболее заметна в приложении камеры, способном самостоятельно настраивать светочувствительность и экспозицию. Все снимки, сделанные при помощи Mate 10 и Mate 10 Pro, отличаются высоким качеством, что будет очень кстати для представительниц прекрасного пола. Прибор имеет относительно простой внешний вид, который можно задекорировать стильным бампером или чехлом. За такие устройства на российском рынке придется отдать порядка 30 тысяч рублей, что почти в два раза дешевле, чем iPhone X. По функционалу два вышеуказанных смартфона почти не отличаются.Компания LG считается одним из лучших производителем электроники в современном мире. За время своего существования она неоднократно теряла и набирала позиции, но сейчас полноценно закрепилась на рынке смартфонов. Главной особенностью устройства является его полная защищенность от пыли и влаги по стандарту MIL-STD-810G, который применяется в армии США. Также он отлично подойдет для меломанов, так как обладает уникальной в своем роде мобильной системой ЦАП. Оцифровывание звукового сигнала в режиме реального времени позволяет сохранить качество музыки. Также компания установила на смартфон топовые динамики, что дает возможность слушать любимые песни даже без наушников. Визуально устройство почти ничем не отличается от других приборов, но для любителей классики станет отличным подарком.Прибор в свое время стал настоящим громким возвращением компании Moto на рынок портативных гаджетов. Смартфон представили в 2018 году, но он не потерял актуальность и сейчас благодаря высоким техническим характеристикам и массе других особенностей. Его прямыми конкурентами во время релиза были OnePlus 5 и 5T, но они имеют немного больший ценник. Moto Z2 Play располагает всеми необходимыми функциями для современного пользователя. Разработчики решили оставить разъем для наушников, который исчез у большей части флагманов. Кроме того, пользователь может подключить к смартфону дополнительную память в виде флеш-накопителя. В России за Moto Z2 Play придется отдать примерно 35 тысяч рублей. Особого внимания достойна и визуальная составляющая устройства. Оно выполнено из алюминия с элементами стекла, что подчеркивает его классический стиль. На задней части разместился двойной модуль камеры на 2 и 12 мегапикселей соответственно.