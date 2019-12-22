Геймеры негативно оценили новую видеоигру Stalker Online в Steam





Stay Out - это MMORPG с элементами шутера, основанная на духе «сталкинга» - городского исследования, поиска и исследования загадочных, заброшенных и забытых человечеством предметов культуры. Будучи фактическим и духовным наследником игры Stalker Online, созданной по мотивам культовой трилогии о злоключениях в Чернобыльской зоне, эта постапокалиптическая новинка появилась в раннем доступе. Несмотря на радость фанатов относительно продолжения франшизы, кооперативный тайтл подвергли разгромным отзывам как со стороны геймеров, так и критиков.Большинство из комментаторов не рекомендовало запускать игру, поскольку данный этап представляет собой "сырой и недоделанный продукт". Помимо большого количества багов и плохой оптимизации, некоторые бета-тестеры сетовали на медлительную техподдержку и отсутствие каких-либо модераторов. Некоторые поклонники серии S.T.A.L.K.E.R. были негативно настроены даже до выхода MMORPG, обвинив разработчиков из Mobile Technologies в спекуляции над аудиторией, которая более 10 лет ждет выхода S.T.A.L.K.E.R. 2.