Ученые доказали существование трех считающихся мифическими существ





Первое мифическое существо, обитавшее на Земле – это циклоп. До определенного момента его считали фантастическим, однако неожиданное открытие, сделанное учеными в 1990-е года в штате Техас, США, перевернуло такое представление. Археологи нашли останки человека, чей рост составлял около 2,5 метра, а вес – 300 килограммов. Главная его особенность – это строение лица, ведь вместо двух привычных глаз у него была одна большая глазница.Второе мифическое существо – кракен. Впервые упоминание о нем встречается в записках моряков, относящихся к концу 17 века. Его описывали как огромного морского жителя с большими щупальцами. Ученые уверены, что кракен – это слишком большой кальмар. Считается, что такие особи до сих пор могут обитать в мировом океане, а их размер может достигать 16 метров.И последнее существо – дракон. Ученые отмечают, что в различных культурах этот мифический вид представляется по-разному. В Китае его рисуют как змееобразное существо с короткими лапами, а в Европе – у него есть крылья, а тело не напоминает змею. Ученые считают, что все драконы были срисованы с больших представителей ящериц, например, аллигаторов. В прошлом они жили по всему миру.