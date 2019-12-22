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Звезда "Дом-2" Витя Шароваров устроился на работу в стриптиз-клуб

Бывший участник "Дом-2" Виктор Шароваров переехал жить в Москву. Мужчина рассказал, кем устроился работать в столице. Так, по его словам, он получил должность в стриптиз-клубе.
Звезда "Дом-2" Витя Шароваров устроился на работу в стриптиз-клуб

Экс-участник "Дом-2" Виктор Шароваров решил заняться своим саморазвитием. Он переехал из теплого Краснодара в столицу и устроился хостес в ночное заведение, которое предназначено для женщин. Виктор подчеркивает, работа очень высокооплачиваемая и вполне его устраивает.

Свое решение Шароваров объяснил, у него нет девушки, и он не собирается ее заводить, так как подобная работа не предполагает, что у мужчины могут быть отношения. Известно, что об этом переезде Виктор Шароваров мечтал очень давно, но решился на такой поступок лишь недавно. Откладывать в долгий ящик мужчина не стал и все-таки отправился в поиски лучшей жизни.

Помимо этого, выяснилось, что теперь Виктор Шароваров стал коллегой Алексея Кудряшова. Однако Кудряшов работает в клубе танцором. Виктор отметил, совсем недавно он вместе с Алексеем даже ходил на шоу, которое касалось "Дом-2". Сейчас же Виктор Шароваров занимается обустройством своей жизни на новом месте.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:04

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