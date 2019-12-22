Звезда "Дом-2" Витя Шароваров устроился на работу в стриптиз-клуб





Экс-участник "Дом-2" Виктор Шароваров решил заняться своим саморазвитием. Он переехал из теплого Краснодара в столицу и устроился хостес в ночное заведение, которое предназначено для женщин. Виктор подчеркивает, работа очень высокооплачиваемая и вполне его устраивает.Свое решение Шароваров объяснил, у него нет девушки, и он не собирается ее заводить, так как подобная работа не предполагает, что у мужчины могут быть отношения. Известно, что об этом переезде Виктор Шароваров мечтал очень давно, но решился на такой поступок лишь недавно. Откладывать в долгий ящик мужчина не стал и все-таки отправился в поиски лучшей жизни.Помимо этого, выяснилось, что теперь Виктор Шароваров стал коллегой Алексея Кудряшова. Однако Кудряшов работает в клубе танцором. Виктор отметил, совсем недавно он вместе с Алексеем даже ходил на шоу, которое касалось "Дом-2". Сейчас же Виктор Шароваров занимается обустройством своей жизни на новом месте.