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«Он не мог дышать»: Николь Кузнецова рассказала, что ее сын едва не погиб

Известная участница «Битвы Экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала о страшной истории, случившейся с ней буквально на днях: ее сын едва не погиб. По словам знаменитости, он не мог дышать, поэтому она перенесла сильный стресс, однако сейчас с наследником все хорошо.
«Он не мог дышать»: Николь Кузнецова рассказала, что ее сын едва не погиб

Николь Кузнецова уже давно рассказывала о том, что Егор болеет сахарным диабетом, причем заболевание с каждым годом только прогрессирует. Именно поэтому наследник знаменитости вынужден постоянно колоть себе инсулин, однако даже так он не всегда находится в безопасности. Во время одного из разговоров по видеосвязи сын участницы «Битвы экстрасенсов» потерял сознание и упал на пол.

В этот момент Николь Кузнецова пережила сильнейший стресс, у нее началась паника, сильная дрожь в руках, и появилось чувство полной беспомощности, ведь ее и наследника разделяли десятки километров. К счастью рядом с ребенком оказался его друг, который не растерялся и оказал ему первую помощь. Сейчас с Егором все хорошо, однако он ничего не помнит.

Николь Кузнецова признается, что не хочет рассказывать наследнику о случившемся. Звезда отмечает, осознание того факта, что ее ребенок мог погибнуть – она не забудет никогда. Поэтому знаменитость посоветовала всем людям внимательнее следить за своими детьми и всегда быть начеку.

Напомним, сама Николь Кузнецова также имеет проблемы со здоровьем. Знаменитость вынуждена несколько раз в году проходить операции.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:13

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