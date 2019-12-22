«Он не мог дышать»: Николь Кузнецова рассказала, что ее сын едва не погиб





Николь Кузнецова уже давно рассказывала о том, что Егор болеет сахарным диабетом, причем заболевание с каждым годом только прогрессирует. Именно поэтому наследник знаменитости вынужден постоянно колоть себе инсулин, однако даже так он не всегда находится в безопасности. Во время одного из разговоров по видеосвязи сын участницы «Битвы экстрасенсов» потерял сознание и упал на пол.В этот момент Николь Кузнецова пережила сильнейший стресс, у нее началась паника, сильная дрожь в руках, и появилось чувство полной беспомощности, ведь ее и наследника разделяли десятки километров. К счастью рядом с ребенком оказался его друг, который не растерялся и оказал ему первую помощь. Сейчас с Егором все хорошо, однако он ничего не помнит.Николь Кузнецова признается, что не хочет рассказывать наследнику о случившемся. Звезда отмечает, осознание того факта, что ее ребенок мог погибнуть – она не забудет никогда. Поэтому знаменитость посоветовала всем людям внимательнее следить за своими детьми и всегда быть начеку.Напомним, сама Николь Кузнецова также имеет проблемы со здоровьем. Знаменитость вынуждена несколько раз в году проходить операции.