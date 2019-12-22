Эколог назвал голографию лучшей альтернативой фейерверкам в Новый год





Общественная экологическая организация "Зеленый Мир" сообщает о нецелесообразности использования фейерверков во время новогодних праздников. Основными причинами подобного эксперты называют травмо- и пожароопасность пиротехники, помимо существенного вреда для экосистемы в виде выбросов вредных веществ. Несмотря на периодические предупреждения со стороны специалистов, множество россиян традиционно приобретает большое количество петард и хлопушек, которые не всегда отличаются качеством и безопасностью.Отличной заменой красочным изделиям экологи называют голографические методы. С помощью специальных оптических устройств можно передавать не менее эстетичные изображения на стены зданий. Как говорит председатель совета "Зеленого Мира", соотечественникам следует искать альтернативные подходы к празднованию Нового года без зажигания огня, выделения токсичных веществ и вреда окружающим. Кроме прочего, многочисленные беженцы и ветераны из зон военных конфликтов испытывают чрезвычайный стресс во время громких взрывов пиротехники.