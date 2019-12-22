Новый Kia Seltos может обзавестись электрическим приводом
Новинка от компании Kia кроссовер Seltos может быть оснащен электрическим приводом. Инсайдеры передают, что модель не будет выпускаться за пределами Азии.
Эксперты уверены, что успех Soul EV и e-Niro будет продлен электрической версией нового кроссовера Kia Seltos. Отмечается, что автомобиль может быть оснащен мотором на 201 л. с. и аккумулятором мощностью 64 кВт/ч. Модель Soul с такой батареей в состоянии пройти 485 км без подзарядки, что было достигнуто в цикле испытаний WLTP. Бренд также выпускает варианты со стандартным аккумулятором на 39,2 кВт/ч, который позволяет проехать около 277-312 км.
Инсайдеры сообщают об ориентированности компании на Азию, где требуются автомобили с нулевым уровнем выбросов. Kia Seltos может выйти на рынки Южной Кореи, Индии и Китая. Ожидается, что производство новинки начнется на внутренних мощностях компании в 2020 году.
Эксперты уверены, что успех Soul EV и e-Niro будет продлен электрической версией нового кроссовера Kia Seltos. Отмечается, что автомобиль может быть оснащен мотором на 201 л. с. и аккумулятором мощностью 64 кВт/ч. Модель Soul с такой батареей в состоянии пройти 485 км без подзарядки, что было достигнуто в цикле испытаний WLTP. Бренд также выпускает варианты со стандартным аккумулятором на 39,2 кВт/ч, который позволяет проехать около 277-312 км.
Инсайдеры сообщают об ориентированности компании на Азию, где требуются автомобили с нулевым уровнем выбросов. Kia Seltos может выйти на рынки Южной Кореи, Индии и Китая. Ожидается, что производство новинки начнется на внутренних мощностях компании в 2020 году.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:24