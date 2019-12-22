Новый Kia Seltos может обзавестись электрическим приводом





Эксперты уверены, что успех Soul EV и e-Niro будет продлен электрической версией нового кроссовера Kia Seltos. Отмечается, что автомобиль может быть оснащен мотором на 201 л. с. и аккумулятором мощностью 64 кВт/ч. Модель Soul с такой батареей в состоянии пройти 485 км без подзарядки, что было достигнуто в цикле испытаний WLTP. Бренд также выпускает варианты со стандартным аккумулятором на 39,2 кВт/ч, который позволяет проехать около 277-312 км.Инсайдеры сообщают об ориентированности компании на Азию, где требуются автомобили с нулевым уровнем выбросов. Kia Seltos может выйти на рынки Южной Кореи, Индии и Китая. Ожидается, что производство новинки начнется на внутренних мощностях компании в 2020 году.