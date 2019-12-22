В США на аукцион выставлен уникальный кемпер Westcraft “Capristano” 1950 года





Известно, что уникальный кемпер выставлен на торгах Leake, которые проводятся в Скоттсдейле в штате Аризона. Пройдет мероприятие уже 18 января грядущего года, а на данный момент его владельцем является Лукас Лакнер. В свое время он пожелал отреставрировать этот дом на колесах, чем занялся известный специалист Стивен Батчером. В итоге это транспортное средство стало объединять в себе стиль ар-деко 1930-х годов и актуальные в современности удобства. Westcraft “Capristano” являлся наиболее длинным и редким кемпером компании, имея 10 м в длину и 2 м — в высоту.Все современные коммуникации кемпера скрыты за панелями, а внутри он выглядит винтажным. Однако в нем присутствуют телевизоры, USB-порты и зарядки. Также транспорт оснащен системой нагрева воды, бесшумным отоплением и кондиционированием с дистанционным управлением.