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В США на аукцион выставлен уникальный кемпер Westcraft “Capristano” 1950 года

В США в рамках аукциона для покупки предложен роскошный кемпер в единственном экземпляре. Westcraft “Capristano” 1950 года выпуска был модернизирован нынешним владельцем Лукасом Лакнером.

Известно, что уникальный кемпер выставлен на торгах Leake, которые проводятся в Скоттсдейле в штате Аризона. Пройдет мероприятие уже 18 января грядущего года, а на данный момент его владельцем является Лукас Лакнер. В свое время он пожелал отреставрировать этот дом на колесах, чем занялся известный специалист Стивен Батчером. В итоге это транспортное средство стало объединять в себе стиль ар-деко 1930-х годов и актуальные в современности удобства. Westcraft “Capristano” являлся наиболее длинным и редким кемпером компании, имея 10 м в длину и 2 м — в высоту.

Все современные коммуникации кемпера скрыты за панелями, а внутри он выглядит винтажным. Однако в нем присутствуют телевизоры, USB-порты и зарядки. Также транспорт оснащен системой нагрева воды, бесшумным отоплением и кондиционированием с дистанционным управлением.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:57

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