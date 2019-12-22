Эксперты выяснили, можно ли похудеть при тренировках натощак





До недавнего времени эксперты не могли сойтись во мнении насчет эффективности тренировок на голодный желудок. В результате исследования выяснилось, что физическая нагрузка натощак позволяет воздействовать на жировую ткань. Ученые отмечают, после обильного завтрака, богатого углеводами, организм будет черпать энергию из только что введенной пищи, а не из устоявшихся запасов. При тренировке без предварительного употребления продуктов происходит извлечение энергии из жира. Однако для этого важна благоприятная гормональная картина, в частности, низкий уровень инсулина.Медики пришли к выводу, что активно заниматься спортом стоит утром до завтрака, принимая во внимание интенсивность нагрузок и их продолжительность. Врачи напоминают, перед упражнениями людям с диабетом необходимо употреблять легкие закуски, состоящие из фруктов, хлебных крекеров или йогурта.