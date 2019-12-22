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Эксперты выяснили, можно ли похудеть при тренировках натощак

Итальянские ученые выяснили, способствуют ли похудению занятия спортом натощак. Сотрудники медицинского центра Humanitas пришли к выводу, что тренировки в таких условиях гораздо эффективнее, если принимать во внимание их интенсивность.
Эксперты выяснили, можно ли похудеть при тренировках натощак

До недавнего времени эксперты не могли сойтись во мнении насчет эффективности тренировок на голодный желудок. В результате исследования выяснилось, что физическая нагрузка натощак позволяет воздействовать на жировую ткань. Ученые отмечают, после обильного завтрака, богатого углеводами, организм будет черпать энергию из только что введенной пищи, а не из устоявшихся запасов. При тренировке без предварительного употребления продуктов происходит извлечение энергии из жира. Однако для этого важна благоприятная гормональная картина, в частности, низкий уровень инсулина.

Медики пришли к выводу, что активно заниматься спортом стоит утром до завтрака, принимая во внимание интенсивность нагрузок и их продолжительность. Врачи напоминают, перед упражнениями людям с диабетом необходимо употреблять легкие закуски, состоящие из фруктов, хлебных крекеров или йогурта.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:48

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