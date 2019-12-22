«Фитоняшкой не быть»: Равшана Куркова рассказала о секретах идеального тела





После интенсивных просьб почитательниц ее таланта звезда изложила им о личном режиме. По словам Курковой, она посещает спортзал 5 раз в неделю, тем не менее полагает, что самым важным фактором красивого тела является питание. «Говорю сходу, фитоняшкой мне не быть», - подметила актриса. Звезда отвернулась от безупречных кубиков на животе и кушает любое блюдо. Знаменитость ни разу не ела то, что ей не хотелось. Речь идет о хлебе, колбасе, газировке, консервах, быстрой еде, алкоголе и пакетированном чае.Звезда сериалов раскрыла личную тайну безупречной фигуры и заявила, что любит питаться морскими продуктами, рыбой, овощами и фруктами, гречкой, рисом, макаронами из твердых сортов, супами, а еще мясом, бульоном и превосходным чаем. Согласно словам актрисы, она стремилась воздержаться от мяса, но не сумела из-за скверного самочувствия. Куркова порекомендовала подписчицам прислушиваться к собственному организму и убрать из меню вредоносную для него еду.