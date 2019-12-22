В Британии 13-ленюю девочку выгнали из школы за рождественскую “ель” на голове





Руководство учебного заведение в Вайтеншоу заставило подростка убрать неуместную по их мнению прическу, которую школьница делала вместе со своей матерью. Основой для высокого сооружения на голове послужила пластиковая бутылка, вокруг которой 13-летняя девочка обернула свои рыжие волосы. Мать помогла ей украсить прическу портативной светящейся гирляндой. Однако в школе подростка попросили вернуться домой и избавиться от этого, чтобы приступить к занятиям, а также направили уведомление родителям. Мать ребенка не считает прическу дочери неподходящей и отмечает, что таким образом они пытались создать праздничное настроение и сделать обыденные вещи более захватывающими.Директор настоял на неуместности судебного разбирательства, отметив, что учебное заведение возлагает самые большие надежды на униформу, преподавание и обучение. Школьница приняла решение избавиться от прически и приступить к занятиям, вместо того, чтобы возвращаться домой.