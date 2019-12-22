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«У меня не раскрывается правая рука»: Сестра Тимати рассказала о своем здоровье

Сестра Тимати Анна Юнусова недавно стала очень популярной, поэтому многие начали интересовать ее жизнью и здоровьем. Родственница знаменитости рассказала о своем состоянии и призналась, что у нее не раскрывается права рука, но ей это не кажется большой проблемой.
«У меня не раскрывается правая рука»: Сестра Тимати рассказала о своем здоровье

Анну Юнусову заметили после того, как она стала участницей ежегодного праздника, устроенного журналом Tatler. Сестра Тимати приняла участие в балу, однако многие гости и простые люди в Сети заметили, что 16-летняя родственница артиста выглядела очень странно. Больше всего внимания вызывала ее правая рука и сгорбленная осанка. Родственница рэпера решила развеять все слухи относительно своего здоровья.

По словам Анны Юнусовой, за последние дни она узнала много нового о самой себе. Сестре Тимати приписывали разные болезни и даже предполагали, что у нее нет денег на дорогостоящее лечение. Знаменитость заявила, что хорошие врачи нужны не ей, а тем, кто распространяет такие слухи.

У Анны Юнусовой имеется лишь одна проблема – у нее не до конца раскрывается правая рука. Во всем остальном – она полностью здорова. Сестра Тимати при этом заявила, ее сутулость на балу является результатом волнения и неуверенности в себе, ведь ей впервые удалось поучаствовать в таком мероприятии. При этом 16-летняя родственница артиста отметила, проблемы с рукой не вызывают у нее никакого дискомфорта. По словам сестры музыканта, она полностью довольна своей жизнью.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:35

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