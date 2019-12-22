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Медики рассказали, насколько распространен менингит в учебных заведениях

Иностранные медики рассказали об опасностях и способах заражения менингитом. Они также проинформировали, насколько распространена эта болезнь в учебных заведениях.

Бактериальный менингит - очень серьезная инфекция, которая может привести к смерти в течение нескольких часов. Большинство людей выздоравливают, но их организму наносится непоправимый урон. Повреждение мозга, потеря слуха и неспособность к обучению являются одними из самых долгосрочных последствий. Врачи говорят, что молодые люди и подростки подвержены более высокому риску заболевания. Таким образом, социальные модели и закрытое пространство в колледжах, школах или другом учебном заведении облегчают распространение инфекции. Бактерия может передаваться через поцелуи, использование совместной посуды и просто при проживании в одной комнате.

Менингит влияет на организм во многих отношениях. Это может вызвать воспаление ЦНС, сильные головные боли, чувствительность к свету, головокружение и сонливость. Отсутствие аппетита и падение кровяного давления также являются признаками подобного недуга.

Помимо того, чтобы избегать больных людей, лучшим советом для профилактики является прохождение вакцинации. Риск возможных проблем от прививки минимален по сравнению с опасностями менингита. Крайне важно проинформировать родителей о необходимости обезопасить своих детей посредством инъекций и карантина уже зараженных молодых людей.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:30

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