Медики рассказали, насколько распространен менингит в учебных заведениях





Бактериальный менингит - очень серьезная инфекция, которая может привести к смерти в течение нескольких часов. Большинство людей выздоравливают, но их организму наносится непоправимый урон. Повреждение мозга, потеря слуха и неспособность к обучению являются одними из самых долгосрочных последствий. Врачи говорят, что молодые люди и подростки подвержены более высокому риску заболевания. Таким образом, социальные модели и закрытое пространство в колледжах, школах или другом учебном заведении облегчают распространение инфекции. Бактерия может передаваться через поцелуи, использование совместной посуды и просто при проживании в одной комнате.Менингит влияет на организм во многих отношениях. Это может вызвать воспаление ЦНС, сильные головные боли, чувствительность к свету, головокружение и сонливость. Отсутствие аппетита и падение кровяного давления также являются признаками подобного недуга.Помимо того, чтобы избегать больных людей, лучшим советом для профилактики является прохождение вакцинации. Риск возможных проблем от прививки минимален по сравнению с опасностями менингита. Крайне важно проинформировать родителей о необходимости обезопасить своих детей посредством инъекций и карантина уже зараженных молодых людей.