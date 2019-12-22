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Участника "Дом-2" Влада Иванова выгнали с проекта на голосовании

Звезда "Дом-2" Федор Стрелков сделал все, чтобы избавиться от своего конкурента Влада Иванова. В итоге молодого человека выгнали во время голосования, и не спас его даже тот факт, что у него есть взаимная симпатия по отношению к Кате Скалон.
Участника "Дом-2" Влада Иванова выгнали с проекта на голосовании

У Влада Иванова иммунитета не было, поэтому он принял решение и позвал с собой за периметр Катю Скалон, вроде она даже согласилась уйти вместе с ним. Однако сейчас девушка вполне хорошо проводит время на Острове любви. В итоге за ребят заступилась Ольга Орлова.

Решение Ольги Орловой не совсем понравилось Владу Кадони, ведь Иванов набрал всего 14 голосов, а это крайне мало. Возможно, поэтому Орлова все-таки оставила возможность Кадони выгнать Иванова уже на следующем голосовании.

Тем не менее, чем сейчас занимается Иванов, пока доподлинно неизвестно. По слухам, он находится на Поляне и успешно крутит там отношения с другой девушкой, а именно с тренером Александрой. Стоит отметить, что факт того, что Влад с легкостью переключается с одной девушки на другую, можно было заметить ранее, ведь именно так произошло с Валентиной. Поэтому будут ли вместе Катя Скалон и Влад Иванов, пока только остается догадываться.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:27

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