Участника "Дом-2" Влада Иванова выгнали с проекта на голосовании





У Влада Иванова иммунитета не было, поэтому он принял решение и позвал с собой за периметр Катю Скалон, вроде она даже согласилась уйти вместе с ним. Однако сейчас девушка вполне хорошо проводит время на Острове любви. В итоге за ребят заступилась Ольга Орлова.Решение Ольги Орловой не совсем понравилось Владу Кадони, ведь Иванов набрал всего 14 голосов, а это крайне мало. Возможно, поэтому Орлова все-таки оставила возможность Кадони выгнать Иванова уже на следующем голосовании.Тем не менее, чем сейчас занимается Иванов, пока доподлинно неизвестно. По слухам, он находится на Поляне и успешно крутит там отношения с другой девушкой, а именно с тренером Александрой. Стоит отметить, что факт того, что Влад с легкостью переключается с одной девушки на другую, можно было заметить ранее, ведь именно так произошло с Валентиной. Поэтому будут ли вместе Катя Скалон и Влад Иванов, пока только остается догадываться.