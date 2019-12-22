Оксана Фандера обеспокоила поклонников жалобами на плохое самочувствие





Оказалось, что в преддверии Нового года 52-летняя Оксана Фандера заболела гриппом. Артистка рассказала об этом в своем микроблоге, вызвав волну сочувствующих комментариев от фанатов и друзей. В новой публикации звезда опубликовала стихотворение, а также показала новое селфи. Подписчики знаменитости отметили, что она остается привлекательной даже во время болезни.В своем личном блоге актриса изредка делится кадрами из жизни, например, недавно она опубликовала черно-белое фото с мужем. Как известно, Оксана Фандера вместе с супругом Филиппом Янковским воспитали двух детей.