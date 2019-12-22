Врачи назвали три ошибки, не позволяющие выспаться





Неправильное питание, чрезмерные стрессы и различные заболевания обычно называют основными причинами плохого сна. Однако, ухудшение качества ночного отдыха может быть связано с бытовыми привычками, от которых следует избавиться. Врачи говорят, что несмотря на большую пользу интенсивных тренировок, их нельзя назначать в позднее время суток. Между упражнениями и сном должен пройти трехчасовой перерыв, поскольку накопленный кортизол не позволит спокойно провести ночь.Другим фактором может стать неправильное положение тела, которое приводит к хроническим болям. Медики рекомендуют максимально вытянуть ноги, что позволит расслабить напряженный позвоночник. Наконец, распространенная практика повторов будильника является крайне вредной для состояния организма. "Еще пару минут" не предоставляют человеку отдыха, а скорее наоборот - приводят к сбоям в гормональной системе, способствуя плохому настроению и отсутствию энергии на протяжении дня.