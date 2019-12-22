Россия запланировала новые полеты ракетоносцев за рубеж в 2020 году





В прошлом году дальняя авиация ВКС России совершила полеты в Венесуэлу, ЮАР и Индонезию. В 2020-м географию планируют расширить, и уже были заключены соответствующие договоренности с военными других стран, однако их условия планируют огласить позже. В настоящий момент можно говорить лишь о том, что в будущем будут задействованы новые страны и аэродромы.По словам российский военных, дальние полеты ракетоносцев и транспортных самолетов на другие континенты является крайне важными. Во время таких учений пилоты и экипаж воздушных судов отрабатывают определенные ситуации. Например, при полете в ЮАР была совершена посадка полностью загруженного транспортного самолета на полосу, расположенную на высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря. Ее особенностью является маленькая длина и определенное состояние воздуха, усложняющее как взлет, так и посадку. Российские летчики Ту-160 удачно выполнили все поставленные задачи и получили за это положительные оценки. Всего полет в ЮАР занял 13 часов, а его продолжительность составила 11 тысяч км.Такая практика в ВКС России будет продолжена, и в будущем ее планируют только расширять.